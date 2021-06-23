В Минобороны Израиля указывают, что перехват дронов с помощью лазера имеет ряд преимуществ.

Министерство обороны Израиля продемонстрировало успешное применение боевого лазера – новое оружие было установлено на самолет и в ходе испытаний эффективно поразило БПЛА.

Как сообщает FlightGlobal, над проектом работают Министерство обороны Израиля, Военно-воздушные силы и компания Elbit Systems.

Лазерная установка Elbit Systems была установлена на самолет a Cessna 208B Grand Caravan. На опубликованном видео можно видеть лазер успешно поразил в воздухе малый беспилотник. В ходе испытаний орудие поражало цели на расстоянии более километра.

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В Минобороны Израиля указывают, что перехват дронов с помощью лазера имеет ряд преимуществ: дешевизна выстрела, эффективная дальность, возможность прикрыть одной системой обширное пространство. Лазеры должны дополнить уже существующие системы ПВО, такие как комплекс ПРО «Железный купол».

Отмечается, что подобные системы разрабатываются и в США. В частности, лаборатория разработок ВВС США работает над проектом SHiELD, который нацелен на создание лазерной установки для перехвата ракет.

Военные рассматривают лазерные системы, предназначенные как для самозащиты, так и для поражения других самолетов и наземных целей, в качестве вооружения с "неограниченным" боезапасом и очень низкой стоимостью одного выстрела. Новый лазер должен эффективно работать при полетах на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях.

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Автор: Дмитрий Захаров