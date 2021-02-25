Разработчиками этого лазера выступают американские компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и Boeing.

В 2024 году исследовательская лаборатория ВВС США проведет первые масштабные испытания авиационного боевого лазера, разработка которого ведется по проекту SHiELD.

Разработчиками этого лазера выступают американские компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и Boeing, сообщает N+1 со ссылкой на C4ISRNET.

Разработчики в течение ближайшего месяца передадут Исследовательской лаборатории одну из трех ключевых систем авиационного лазера. Две другие системы отдадут военным в июле 2021 года.

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В проекте SHiELD компания Lockheed Martin отвечает за разработку лазерного модуля для боевого лазера. Northrop Grumman создает систему управления лазерным модулем, а Boeing - контейнер, в который будет помещен боевой лазер.

Какая именно из этих трех систем будет передана Исследовательской лаборатории ВВС США в ближайший месяц, не уточняется.

Проект SHiELD: что известно

Проект SHiELD стартовал в 2017 году. Он предусматривает разработку для истребителей трех типов лазерных систем: для подсветки целей, самозащиты и уничтожения других летательных аппаратов. Первый этап проекта предполагает создание боевого лазера для самозащиты боевых самолетов от авиационных и зенитных ракет.

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Военные рассматривают лазерные системы, предназначенные как для самозащиты, так и для поражения других самолетов и наземных целей, в качестве вооружения с "неограниченным" боезапасом и очень низкой стоимостью одного выстрела. Новый лазер должен эффективно работать при полетах на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях.

Испытания авиационного боевого лазера регулярно переносятся. Изначально их планировалось провести до конца 2021 года, однако военные перенесли этот срок на 2023 год, а теперь - на 2024-й. Причинами для переноса сроков военные назвали трудности в разработке боевого лазера, а также проблемы с поставками комплектующих, связанные с глобальной пандемией коронавируса.

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Автор: УНИАН