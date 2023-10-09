Премьер Дании призвала страны не уставать от войны.

Дания стремится увеличить поставки американских истребителей F-16 в Украину.

Как заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене, Дания работает над "расширением и углублением" коалиции стран, обязавшихся поставить Украине истребители F-16, передает The Telegraph.

"Пока украинцы готовы вести эту войну за нашу свободу, давайте решим, что в нашем трансатлантическом сообществе не будет усталости от войны", - сказала Фредериксен.

Истребители F-16 для Украины - актуальные новости

Как писал УНИАН, в конце сентября в США стартовала языковая подготовка украинских пилотов для обучения на F-16.

Позже стало известно, что формируются новые группы украинских летчиков для обучения на американских истребителях.

"То, что здесь летчики выполняют домашнее задание по изучению языка и адаптируются к F-16 с помощью симуляторов, - вы уже тоже видели", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Летчик с позывным Moonfish, который проходит обучение на F-16, рассказал, что эти самолеты могут повлиять на ход войны, но не являются "волшебной палочкой".

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