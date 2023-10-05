Она отметила, что такая передача - самое малое, что может сделать ее страна.

Лучший способ обеспечить защиту Бельгии – это передать Украине истребители F-16.

Такое мнение выразила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб в интервью бельгийскому телеканалу RTBF. "Мы попросили министра обороны Людивин Дедондер сделать анализ, чтобы понять, можем ли мы отправить Украине F-16. Нам нужно получить объективные данные, прежде чем принять решение, которое будет выходить за рамки обучения и обслуживания. Думаю, что будучи частью "коалиции F-16", это (предоставление - ред.) самое малое, что мы можем сделать", - сказала министр.

"Когда слышу, как говорят, что нам нужны эти самолеты для защиты, я считаю, что лучший способ защитить Бельгию, это направить эти самолеты Украине, которая воюет и находится не дальше 2000 км от Брюсселя", – добавила министр.

Бельгия и предоставление F-16

В прошлом месяце правительство страны впервые допустило возможность передачи Украине старых F-16 по мере их вывода из эксплуатации, но это может занять несколько лет.

Напомним, Бельгия присоединилась к "коалиции F-16", возглавляемой Нидерландами и Данией, и согласилась помочь Киеву в получении этих американских истребителей и подготовке летчиков.

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