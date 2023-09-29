Продолжительность курсов будет зависеть от навыков украинских летчиков.

Несколько украинских пилотов начали прохождение курсов английского языка в Соединенных Штатах Америки. Это происходит в рамках программы их подготовки к управлению истребителями F-16.

"Для нескольких пилотов началось обучение английскому языку", – сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга. Она подчеркнула, что продолжительность курсов будет зависеть от навыков украинских пилотов.

Кроме того, представительница оборонного ведомства признала, что правительственный "шатдаун", который может произойти в США 1 октября, потенциально может повлиять на языковую подготовку пилотов из Украины. Это касается, в том числе, гражданских, которые вовлечены в обучение, поскольку они не смогут работать, если не будет бюджетного финансирования.

Видео дня

"Надеемся что Конгресс сможет найти двухпартийный и двухпалатный путь как избежать шатдауна", – подчеркнула Сингх.

Обучение украинских пилотов на F-16

27 сентября в Воздушных силах ВСУ опубликовали видео и рассказали, как украинские пилоты учатся управлять истребителями F-16. Одни воины обучаются за границей, другие – защищают украинское небо на имеющихся самолетах, а в свободное время знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности.

В целом, по словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, в будущем военные хотят иметь на территории Украины полноценные авиатренажеры. В идеале – чтобы каждая бригада, которая будет использовать самолеты F-16, имела свой симулятор.

Вас также могут заинтересовать новости: