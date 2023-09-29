Пилот с позывным Moonfish отметил, что самолеты не "волшебная палочка".

Обучение украинских летчиков на истребителях F-16 находится на начальном этапе. Эти самолеты могут повлиять на ход войны, но не являются "волшебной палочкой".

"Сроки, которые называют (6 месяцев, - УНИАН) – примерно те, которые мы сейчас рассматриваем. Они реалистичны, и по авиационным меркам очень сжаты... Может казаться человеку со стороны, что это очень долго, но все-таки наши соседние страны переходили много лет на эту авиационную технику... Очень амбициозный план, но я не вижу никаких оснований полагать, что он не выполнится", - рассказал летчик Воздушных сил ВСУ с позывным Moonfish, который проходит обучение на F-16, в эфире телемарафона.

По его словам, программное обеспечение для симуляторов имеет настоящие карты территории Украины, поэтому защитники неба "летают" дома. При этом летчик указал, что инструкторы "очень мотивированы", но нарастить необходимое количество истребителей сложная задача.

В то же время Moonfish уверен, что F-16 способны повлиять на ход войны, но не считает их "волшебной палочкой", благодаря которой сразу наступит победа.

Иистребители F-16 для Украины - последние новости

В коалицию по обучению украинских пилотов вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Украинские военные уже приступили к теоретической части разработанной программы. Воздушные силы ВСУ показали, как украинские пилоты учатся управлять истребителями F-16.

В свю очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что для слаженной боевой работы по защите неба F-16 в разных странах авиационной коалиции будут учиться много украинских специалистов, чтобы как можно эффективнее и быстрее приступить к борьбе с российскими оккупантами.

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