По официальному сообщению Ирана, один беспилотник был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались.

Министерство обороны Ирана заявило о "неудачной атаке" беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан.

Как пишет государственное информационное агентство IRNA атака "трех небольших беспилотников" произошла 28 января около 23:30. Один из них был якобы сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались.

"Эта неудачная атака не привела к человеческим потерям, нанесла незначительные повреждения крыше цеха и не повлекла сбоев в работе и выполнении задач завода", - говорится в заявлении министерства.

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Взрывы в Иране - что происходит

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 января стало известно о взрывах, которые раздаются в Иране на стратегических объектах. ВВС приведены в полную боеготовность. По сообщению агентства IRNA, в городе Шахид-Салиме загорелся крупный завод по производству моторных масел.

Также сообщается, что об атаке беспилотников на военный склад в центральной провинции Исфахан и центр по производству боеприпасов. Ближневосточные источники сообщают, что Израиль якобы начал против Ирана военную операцию. Однако официально ни правительство Израиля, ни военные такие заявления не делали.

По словам журналиста Юрия Бутусова, взрывы в Иране - "справедливая кара" для страны, которая помогает России и предоставляет ей вооружение для полномасштабной войны против Украины. Он также добавил, что Иран является сейчас главным военным союзником РФ, и вооружен новейшими российскими системами противовоздушной обороны, которые не смогли отразить атаку.

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