Михаил Подоляк напомнил, что Тегеран помогает Москве в войне против Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на "взрывную ночь" в Иране. Он напомнил, что война выставляет жесткие счета для убийц и их участников.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам", - написал политик в Twitter.

При этом он напомнил, что россияне с 24 февраля 2022 года прибегли к мобилизации, установлению ПРО в Москве, рытью окопов и подготовке бомбоубежищ. В то же время Тегеран после активной помощи Кремлю получил "взрывную ночку".

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"Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", - подытожил Подоляк.

Взрывы в Иране - что известно

В ночь на 29 января мощные взрывы прогремели в Иране на стратегических объектах. По данным агентства IRNA, в городе Шахид-Салиме загорелся крупный завод по производству моторных масел.

Кроме того, стало известно об атаке беспилотников на военный склад в центральной провинции Исфахан и центр по производству боеприпасов.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ночные атаки на стратегические объекты в Иране - результат политики иранских властей, которые поддерживают терроризм.

В свою очередь Министерство обороны Ирана заявило о "неудачной атаке" беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан.

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