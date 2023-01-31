Серию атак широко приписывают Израилю, который придерживается политики не комментировать такие операции.

Израильские спецслужбы готовились к ответному удару после взрывов на военных объектах Ирана, пишет The Times of Israel.

По сообщению СМИ, сотрудники службы безопасности провели обсуждения, пытаясь предсказать, когда и как Иран отреагирует на несколько ударов по автоколоннам, которые, как сообщается, переправляли оружие и боеприпасы для поддерживаемых Тегераном ополченцев в Сирии.

Серию атак широко приписывают Израилю, который придерживается политики не комментировать такие операции.

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В дополнение к ответным ударам по целям внутри Израиля, служба безопасности готовилась к возможности того, что Исламская Республика нацелится на израильских туристов, официальных лиц и посольства за рубежом.

Ранее в понедельник Иран пригрозил возмездием в связи с сообщениями об участии Израиля в теракте в Исфахане, предупредив Иерусалим "не играть с огнем".

Иранский чиновник пригрозил, что Тегеран будет мстить. "Израиль прекрасно знает, что получит ответ, как это уже случалось в прошлом"."Те, кто играет с огнем, первыми обожгутся, если решат начать региональную войну", - сказал чиновник.

Удары по Ирану - что известно

В ночь на 29 января на ряде военных объектов Ирана прогремели взрывы, в том числе на военном складе в центральной провинции Исфахан и в центре по производству боеприпасов. Также сообщалось, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами.

Атака произошла на фоне напряженности между Ираном и Западом из-за ядерной деятельности Тегерана и его поставок оружия, в том числе дальнобойных "беспилотников-камикадзе", для войны России против Украины, а также нескольких месяцев антиправительственных демонстраций.

Данных о нанесенном ущербе в Тегеране не раскрывают. Однако уже известно, что завод по производству дронов, которыми Россия терроризует Украину, не пострадал.

СМИ начали распространять слухи о причастности США и Израиля, потом - "еще одной страны", к удару по иранским военным мощностям. В Пентагоне причастность к нанесению ударов опровергли.

Кроме того, Тегеран подозревает причастность Украины к атакам.

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