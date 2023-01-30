После атаки на военные объекты Ирана власти страны решили высказать свои претензии Украине.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев украинских официальных лиц касательно ударов БПЛА по иранским военным объектам. Об этом пишет Reuters.

Утверждается, что речь идет о заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который написал в своем Твиттер, что Иран не останется безнаказанным за помощь России в войне против Украины.

"Взрывная ночь в Иране. Украина ведь предупреждала", – написал Подоляк, комментируя удар по заводу в Исфахане, где производят беспилотники.

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Что произошло в Иране

В ночь на воскресенье, 29 января, в Иране прогремела серия взрывов. По информации СМИ, были нанесены удары с воздуха, вероятно, беспилотниками, по оружейным заводам в Исфахане и других провинциях.

Власти Ирана заявили, что атака была неудачной. Якобы один из беспилотников был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались.

По информации иранских СМИ, удары нанесли США и еще одна страна. При этом утверждалось, что Израиль не имеет отношения к атаке.

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