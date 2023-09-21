Часть российской делегации, посетившей саммит G-20, угодила в инфекционку.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров контактировал с членом российской делегации, который подхватил холеру в Индии. Как сообщает "База", член делегации МИД России заразился холерой во время саммита G-20 в Индии.

По данным ресурса, два самолета Ил-96 авиаотряда страны-агрессора вернулись из индийской столицы 11 сентября. У пассажиров, прибывших из Дели, взяли анализы, и через два дня выяснилось, что один из членов делегации подхватил холеру. Инфицированного мужчину госпитализировали в инфекционку - в отдельный бокс. После этого "вышли" на журналистов, которые входят в пул российского МИД, и принудительно госпитализировали. Причем, на жесткий карантин в инфекционную больницу угодили те, у кого вообще нет каких-либо симптомов заболевания. Несмотря на то что анализы показали отсутствие заражения, их держат на "строгом" режиме – запретили выход на прогулки и свидания с родными.

Говорят, "источник" инфекции, который был в самолете с журналистами, плохо себя чувствовал еще до прилета в российскую столицу. Однако холеру обнаружили не сразу и с 11-го и до 15 сентября многие из оказавшихся сейчас в инфикционке ходили на работу в редакции, где общались с другими журналистами.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД Мария Захарова находились в другом самолете. Однако мужчина, заразившийся холерой, мог контактировать с ними раньше. Стоит напомнить, что сейчас Лавров - в Нью-Йорке, на генассамблее ООН.

"Ожидается, что там министр проведет около 20 двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем", - сообщает "База".

Предполагается, что сотрудник МИД, инфицированный опасным кишечным заболеванием, мог его подхватить еще до Индии - в Бангладеше или Индонезии. И во время всех этих перелетах он сидел рядом с Захаровой и Лавровым.

"До саммита G-20 в Нью-Дели все участники российской делегации (в том числе Сергей Лавров и Мария Захарова) летали на одном самолете и побывали в двух городах - Джакарте и Дакке. Из Бангладеша делегация полетела в Индию, а уже оттуда Захарова и Лавров отправились на отдельном самолете во Владивосток, а остальные - в Москву", - говорится в сообщении.

Что такое Холера

Холера - острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Характеризуется фекально-оральным механизмом заражения, поражением тонкого кишечника, водянистой диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до гиповолемического шока и смерти. Относится к особо опасным инфекциям.

Визит Лаврова на заседание ООН

Президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совета Безопасности ООН до того, как начал выступать министр иностранных дел России Сергей Лавров. В результате Зеленский и Лавров не оказались одновременно в одном зале, как ожидали зарубежные журналисты.

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