Президент Украины покинул зал заседаний Совбеза ООН до начала выступления Лаврова.

Президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совета Безопасности ООН до того, как начал выступать министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В результате Зеленский и Лавров не оказались одновременно в одном зале, как ожидали зарубежные журналисты.

При этом во время выступления президента Украины в Совбезе ООН в зале находилась российская делегация во главе с постоянным представителем России Василием Небензей.

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Согласно распорядку мероприятия, Зеленский выступал вторым, а глава МИД России Лавров должен был выступать двенадцатым.

Украина и Россия на заседании Совбеза ООН

Ранее Владимир Зеленский, комментируя присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН и возможный контакт с ним, отметил, что не Украина выбирала этот формат, и "если ООН считает, что там должна находиться страна-террорист, то это вопрос к ним".

Уже на самом заседании постпред России в ООН Василий Небензя пытался помешать выступлению украинского президента. Россиянин устроил настоящую истерику из-за того, что украинский президент получил привилегию выступить первым.

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