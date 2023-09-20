Президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совета Безопасности ООН до того, как начал выступать министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В результате Зеленский и Лавров не оказались одновременно в одном зале, как ожидали зарубежные журналисты.
При этом во время выступления президента Украины в Совбезе ООН в зале находилась российская делегация во главе с постоянным представителем России Василием Небензей.
Согласно распорядку мероприятия, Зеленский выступал вторым, а глава МИД России Лавров должен был выступать двенадцатым.
Украина и Россия на заседании Совбеза ООН
Ранее Владимир Зеленский, комментируя присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН и возможный контакт с ним, отметил, что не Украина выбирала этот формат, и "если ООН считает, что там должна находиться страна-террорист, то это вопрос к ним".
Уже на самом заседании постпред России в ООН Василий Небензя пытался помешать выступлению украинского президента. Россиянин устроил настоящую истерику из-за того, что украинский президент получил привилегию выступить первым.