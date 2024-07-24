"Харрис была прокурором и знает, что делать с такими, как Трамп", - политолог из США Дмитрий Абрамсон

В президентской гонке США – большая замена: Джо Байден принял решение отказаться от участия в выборах. О первых шагах Камалы Харрис, ее прокурорской решительности и отношении к Украине, УНИАН рассказал политический обозреватель из США Дмитрий Абрамсон.

На прошедших выходных топ-новостью во всем мире стало то, что президент США Джо Байден принял решение не бороться за свое кресло на выборах в ноябре, и поддержал для участия в избирательной гонке кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Этот шаг давно обсуждался, но все равно для многих стал неожиданностью. Многие аналитики заверяли, что Байден пройдет предвыборную гонку до конца. О перспективах его преемницы в президентской предвыборной кампании УНИАН пообщался с политическим обозревателем из США Дмитрием Абрамсом.

Дмитрий, после заявления Джо Байдена о неучастии в выборах прошло несколько дней. Я правильно понимаю, что это все еще остается новостью номер один в США?

Мы все еще перевариваем это. В последний месяц события развивались стремительно. После неудачных дебатов появилась некая "спираль давления" на Байдена, пошли разговоры, что ему нужно выйти из гонки. Он не хотел. Давление увеличивалось, становилось все больше. И верхушка Демократической партии, и обычные избиратели присоединялись к этой идее. В конце концов, в воскресенье он принял решение выйти из гонки.

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Я пытался найти какие-то исторические параллели, когда президент, кандидат, который идет на второй срок, вот так отказывается в последний момент. Это - беспрецедентно. Я считаю, что Байден поставил страну выше себя, выше своей кандидатуры.

И сейчас все новости вокруг того, что вместо него, с очень высокой вероятностью, будет Камала Харрис. Ее уже поддержали очень много известных, влиятельных демократов, доноров, обычных избирателей. Она уже собирает колоссальное количество денег на предвыборную кампанию. В новостях уже было, что больше половины делегатов сказали, что будут голосовать за нее (демократы планируют объявить своего кандидата до 7 августа, — УНИАН).

Это - наши горячие новости. И между всем этим — покушение на Дональда Трампа.

Покушение помогло или поможет Трампу набрать дополнительные голоса?

После покушения опросы общественного мнения никак не отражали какую-то политическую пользу для Трампа. Хотя, я думаю, что в его лагере максимально старались использовать эту ситуацию, конвертировать в голоса.

Первой реакцией республиканцев была попытка обвинить Байдена в том, что демократы уже несколько лет описывают Трампа как авторитарного лидера, прототип фашиста. Они сводили все к мысли, что эта риторика и привела к тому, что кто-то из радикализированных демократов решил организовать покушение. Соцсети заполнили теории заговора буквально в течение нескольких минут.

Но все факты, которые у нас есть, говорят о том, что это — "черный лебедь", событие непредсказуемое, случайный человек, который решил устроить покушение на одного из кандидатов в президенты. То есть, это не был какой-то радикализированный антитрампист.

Никакой связи с демократами там, конечно, нет. Там что-то другое. Видимо, какие-то психические отклонения или расстройства, может быть, депрессия… Когда взломали его телефон, то оказалось, что он искал и где будет Байден, и где будет Трамп. Может быть, его вообще не интересовало, в кого именно стрелять... Мы точно, наверное, не узнаем мотивов, но можно предположить, что это была такая попытка самоубийства...

Трамп не сможет использовать это покушение против демократов, потому что никакой связи нет. Но, кроме всего прочего, лидером, "чемпионом" в продвижении политического насилия в последние несколько лет был именно Трамп. И он может таким образом напомнить избирателям, как организовывал попытку государственного переворота со штурмом Капитолия…

Много аналитиков пророчат Трампу победу в президентской гонке. Что об этом говорят последние опросы избирателей?

Если говорить про опросы общественного мнения, то Байден проигрывал все это время. Перед дебатами он сравнялся с Трампом, а после дебатов опять стал проигрывать. Разрыв, если говорить про национальный опрос, был, может быть, — 2-3-4 процента.

Америка очень поляризована, и, грубо говоря, где-то 40% будут голосовать за Трампа независимо ни от чего, и 40% будут голосовать за демократического кандидата независимо ни от чего. Вопрос в людях, которые не определились. Борьба идет за относительно небольшой процент электората, и, в итоге, выборы решатся в нескольких ключевых штатах. Если конкретно, то победа демократов в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине практически гарантирует победу.

Уже есть опросы о противостоянии Камалы Харрис и Трампа?

У Камалы Харрис в опросах, которые проводились ранее, цифры были немножко хуже, чем у Байдена. Может быть, на 1-2%. Но в тот момент это был теоретический вопрос: "Что вы думаете про Харрис, когда баллотируется Байден?". Избиратели могли отвечать на него, опять же, теоретически.

А сейчас, когда это стало реальностью, я видел всего один опрос агентства Morning Consult, и они пишут, что у Трампа — 47%, у Харрис — 45%. Это национальный опрос, проводился не по штатам, это по всей стране. И этот разрыв в 2% — немножко лучше, чем, может быть, было до этого у Байдена.

У Камалы Харрис есть уникальная возможность снова показать себя избирателям, ведь она была как бы в тени Байдена, в тени президента. И есть еще 3,5 месяца до выборов.

Также мы должны понимать, что статистические модели, которые используют для опросов, могут быть неточными, и есть натуральная погрешность — около 3%. Поэтому, если нам говорят о соотношении голосов: 47%-45%, то это практически 50 на 50.

Кроме того, на результат влияет еще и явка. И если, допустим, избиратели Камалы Харрис придут на выборы активнее, то все эти опросы окажутся неверными, она начнет побеждать там, где это даже не ожидалось.

Такое может произойти?

Пару лет назад Верховный суд принял очень непопулярное решение: он забрал у женщин федеральное право на аборт. Можно сказать, впервые Верховный суд забрал у граждан права. Это очень горячая тема. Камала Харрис выступает за права женщин, за право женщин на аборт намного более эффективно, чем Байден. И в нескольких штатах, ключевых штатах, право женщины на аборт будет в тех же бюллетенях, что и голосование за президента (конкретно - в Аризоне и в Неваде). А это может побудить людей прийти на выборы в больших количествах, чем обычно. И эти люди почти гарантированно будут голосовать за Харрис.

Поэтому могут быть вот такие, не то что непредсказуемые сценарии, а сценарии, которые опросы общественного мнения учесть никак не могут.

Какие сильные стороны у Харрис? Что ей может помочь победить?

Она была прокурором в Калифорнии, после этого была сенатором. У нее серьезный юридический опыт. В Сенате она, естественно, занималась, в том числе, международными отношениями. И вице-президент — это человек, который получает абсолютно уникальный опыт.

Возможно, неправильно смотреть на Камалу под таким углом, но она может привлечь людей, которые уже давно хотят увидеть женщину на посту президента, или хотели бы увидеть темнокожую женщину на посту президента. Это было бы большое достижение для страны. А, на мой взгляд, она - мощный кандидат в любом случае, сама по себе.

Она сразу, сходу и очень эффективно стала атаковать Трампа, напоминать избирателям, с кем мы имеем дело. Харрис сказала, что была прокурором и знает, что делать с такими людьми, как Трамп. Я вам не дословно пересказываю, но смысл такой, что Трамп — преступник, и против таких людей она выступала в суде, и она знает, что с ним делать сейчас, на предвыборной гонке.

Она стала напоминать избирателям все, что он сделал за четыре года, когда был президентом. Вспоминала все, что он натворил, все нарушения законов, конституции, норм, этики, все коррумпированные решения и отсутствие менеджерских способностей, когда начался COVID-19… Президентство Трампа закончилось тем, что он впервые в истории Америки отказался мирно передавать власть и организовал попытку государственного переворота. Харрис все это сейчас будет напоминать избирателям. И я должен признать, что она уже это делает более эффективно, чем делал Байден.

За что ее критикуют? В чем противники видят ее слабые стороны?

Я не сомневаюсь, что Трамп и его сторонники будут пытаться использовать против нее факт, что она женщина и что она темнокожая женщина. Не всегда это будет сказано открытым текстом, это могут быть какие-то намеки. Но я не сомневаюсь, что они это будут делать.

Если критиковать ее за какие-то объективные вещи, то она баллотировалась в 2020 году, в том числе, против Байдена. И на тот момент ее предвыборная кампания закончилась ничем. Она вышла из президентской гонки еще до того, как какие-либо штаты начали голосовать. Если бы я и критиковал Харрис за что-то, так это за то, что ее предыдущая предвыборная кампания не была эффективной.

Но на сегодняшний день я вижу, что она очень энергично путешествует по всем ключевым штатам, произносит очень мощные речи. Я пока очень даже позитивно впечатлен тем, как начались первые дни ее кампании. Выглядит очень мощно.

Что можно сказать о взглядах, позиции Камалы Харрис? Нас, конечно, больше всего волнует ее отношение к Украине и войне, которую спровоцировала Россия.

У нее смешанные позиции, неоднозначные. Она не ультралевая, она не ультрацентристская. В каких-то вопросах она, как прокурор (и, в принципе, как сенатор тоже), принимала решения, которые можно описать как более центристские, в каких-то, может быть, более левые. Но как вице-президент, конечно, она должна была во многом поддерживать политику президента. Это ее роль. Поэтому я думаю, что если она станет президентом, то будет в большей степени продолжать политику Байдена.

Она понимает, что нельзя дать возможность России захватить Украину, захватить соседнюю страну. Для нее понятно, что это — аморально и неправильно. Можно много по-разному описывать, но это еще и против наших, американских интересов. Потому что Россия — это наш геополитический оппонент, враг.

Россия — это страна, которая пытается вмешиваться в нашу внутреннюю политику, пытаясь, например, как-то повлиять на выборы, как они это сделали в 2016 году, помогая Трампу победить. Они пытаются саботировать наших союзников в Европе, в НАТО, в Евросоюзе. И, естественно, если дать им возможность преуспеть, то они Украиной не ограничатся, будут продолжать вести гибридную войну. Плюс есть страны, которые не в НАТО, которые могут просто оказаться следующими, например, Молдова и Грузия. Камала Харрис прекрасно понимает, что это ни в коем случае не в наших интересах, и в наших интересах — максимально помочь Украине.

Понимаю, что нет смысла спрашивать о действиях Камалы Харрис на посту президента до победы, но все же: она может быть более решительной, чем Байден, в вопросах помощи Украине, в вопросах войны? Может быть, можно сделать выводы на основе ее действий, как прокурора, сенатора?

Мое впечатление, что и как прокурор, и как сенатор она была решительной и эффективной. Но как это перевести в прогнозы о ее решительности в вопросах Украины и России? Может быть, вы правы, можно ожидать решительных действий, поскольку она бывший прокурор. Но гарантий нет.

Влад Абрамов