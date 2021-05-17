Невозможно сказать, каким будет для Израиля "конец игры" с ХАМАСом, потому что "начала игры" никогда и не было.

"Тактизация стратегии" - это термин, который хоть и не исключительно израильский, но влияет на часто ошибочное стратегическое мышление в Израиле.

Его сформулировал бывший глава военной разведки Ехошафат Харкаби, который позже много лет был профессором программы исследования международных отношений и войны в Еврейском университете. Харкаби часто использовал этот термин, который был создан как объяснительная и осторожная концепция в его ключевом труде под названием "Война и стратегия" (опубликована в 1999 году).

Читайте такжеИзраиль нанес удар по базе военной разведки ХАМАСа в Газе (видео)"Тактизация стратегии" означает, что страна заменяет или сочетает военно-тактическое измерение с политическо-стратегическим. Об этом на страницах Haaretz пишет израильский дипломат Алон Пинкас. Из-за умышленного или вызванного политическими ограничениями отсутствия четкой, последовательной и целенаправленной стратегии страна вынуждена сделать ряд тактических, военных и дипломатических шагов. Если все проходит успешно, те, кто принимают решения, вводят себя в заблуждение, поверив, будто у них есть "блестящая" стратегия. Мол, мы знали, что делаем, и это сработало, правильно же?

На самом же деле все наоборот. Отсутствие стратегии означает, что нет политического желания вступать в конфликт, так же как и определенного и желаемого политического результата этого конфликта. Более того, тактические достижения часто оказываются менее весомыми, чем их изображают. Почитание тактического триумфа так, будто это было что-то стратегически гениальное, - это часть "тактизации стратегии".

"Если бы этот подход действительно сработал, то нынешней конфронтации с Газой, которая стала уже четвертой за последние 9 лет, просто не было бы. Если бы все сработало, мы бы знали сейчас политическую цель Израиля в отношении ХАМАСа. И исходя из этого, мы могли бы сделать вывод о том, каким будет финал. Но нет никакой "конечной игры", потому что никогда и не было "начала игры", а лишь обстоятельства, просчеты, политические провокации и неизбежная оправданная необходимость ответить грубо", - пишет дипломат.

По его мнению, Газа служит олицетворением "тактизации стратегии". До последних лет Израиль не знал, что делать с ХАМАСом - радикальной исламистской террористической организацией, которую поддерживает Иран и которая контролирует Газу. Баланс эффективности и цены вторжения в город для свержения ХАМАСа считается слишком неприемлемым и политически опасным. Поэтому премьер-министр Беньямин Нетаньяху создал формулу: укрепить ХАМАС и тем самым ослабить Палестинскую администрацию, чтобы освободить Израиль от необходимости вести политический процесс с палестинцами на основании оправдания: "Как можно вести переговоры с ХАМАСом?".

Читайте такжеИз Сектора Газа ночью выпустили более 130 ракет по ИзраилюВ 2012-м, 2014-м, 2018-м и 2021-м годах израильско-хамасские операции в Газе происходили по идентичному и предсказуемому сценарию. ХАМАС с помощью движения "Исламский джихад в Палестине" и при поддержке Ирана строит значительные, хоть и не передовые возможности для ракетных ударов. Без "мирного процесса" или чего-то, что хотя бы напоминало его, и под давлением экономических и демографических проблем, Газа закипает до невыносимого уровня. В то же время, ХАМАСу нужно продемонстрировать, что он силен и борется с Израилем лучше, чем Палестинская администрация во главе с партией ФАТХ на западном побережье Иордана. Он ждет возможности.

Когда такая появляется, скажем, из-за израильской политики в отношении Восточного Иерусалима или Храмовой горы, ХАМАС громко угрожает сбросить на Израиль огонь и хаос. Израиль быстро "оценивает", что ХАМАС не заинтересован и не может себе позволить конфронтацию. Потому что он "сдержан" и точно понимает неприемлемость баланса выгоды и потерь. На самом же деле ХАМАС серьезно настроен, он может выдержать потери и ничто его явно не сдерживает.

Поэтому организация выполняет свои угрозы и запускает несколько ракет из сектора Газа, взяв под прицел несколько израильских населенных центров. Склонность рассматривать ХАМАС как политическую силу в более широком контексте отношений между Израилем и Палестиной часто заставляет людей забыть, что это кровавая и зловещая террористическая организация, а не филиал в Газе литературного союза Джеферсона. Такова природа ХАМАСа не зависимо от того, в какой нищете живет Газа.

Израиль немедленно отвечает на удар, используя передовые средства и разведку. ХАМАС увеличивает ракетный арсенал, что заставляет Израиль тоже постепенно увеличивать масштабы и огневую силу своих операций. С самого начала США стояли на стороне Израиля, поддерживая его "право на самозащиту" и требуя "сдержанности". Это ближневосточный вариант пустых заявлений, которые звучат после каждой массовой стрельбы в самой Америке.

Читайте такжеГенсек ООН назвал единственный выход из палестино-израильского кризисаЭта фаза почти всегда длится 96 часов. После этого международное сообщество, чувствительное к жестоким кадрам из Газы и израильских городов, начинает реагировать. Европа осуждает насилие, Израиль обвиняет Европу, Совет безопасности ООН созывает новую срочную сессию. США выступают против формулировок и накладывают вето на резолюцию. Проходит еще 48 часов. США начинают менять тон, поэтому разговоры о "прекращении огня" приобретают силу. Президент Джо Байден, министр обороны Ллойд Остин, председатель комитета Сената иностранных дел Роберт Менендез, а потом и еще 12 членов верхней палаты Конгресса уже выполнили свою роль в этом.

Затем Египет, Катар или еще кто-то с рычагами влияния начинают вмешиваться в ситуацию. Поэтому прекращение огня устанавливается, что возвращает старый статус-кво. Последняя фаза подчеркивает тщетность всех этих шагов. Начинаются споры на тему "кто же победил".

"Но когда нет стратегии по ХАМАСу и Газе, просто невозможно победить. Все просто. Можно получить впечатляющие тактические достижения. Но ХАМАС восстановит силы, потому что Израиль способствует и позволяет ему это сделать", - говорится в статье.

Читайте такжеВ ЕС проведут экстренное совещания из-за обострения конфликта между Палестиной и ИзраилемПолитические психологи и эксперты по коммуникации объясняют, что на самом деле идет битва за "сознание" и "восприятие победы". Израилю и ХАМАСу не нужна решающая победа, которая неизбежно запечатлит это слово в сознании их народов. Но проблема в том, что когда стратегии нет, а конфликт по определению асимметричен, определяющей победы не может быть. На самом деле есть лишь отвратительная, кровавая преамбула к следующему раунду кровопролития, который произойдет точно по тому же сценарию.

Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.

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Перевод: Лесь Дымань