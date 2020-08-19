Военный переворот в Мали: в ООН призвали освободить президента

Генсек призвал мятежников немедленно освободить руководство Мали.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил военный переворот в Мали, в ходе которого был арестован президент и высшее руководство страны.

Об этом сообщает Reuters.

Генсек призвал мятежников немедленно освободить руководство Мали.

«Генеральный секретарь призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка и законности в Мали», - заявил официальный представителя ООН Стефан Дужаррик.

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Переворот в Мали: что было ранее

В Мали восставшие военные арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту.

О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно ранее 18 августа. В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек.

С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти: оппозиция обвиняет правительство и президента Ибрагима Бубакара Кейту в коррупции и неспособности обеспечить безопасность в стране. В ходе столкновений с властями во время протестов погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает ООН.

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Автор: Денис Прядко