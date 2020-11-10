Официальная торжественная церемония по этому случаю состоится 14 ноября.

Власти Великобритании полностью разминировали территорию Фолклендских (Мальвинских) островов, вопрос о принадлежности которых послужил причиной войны между королевством и Аргентиной в 1982 году.

Читайте такжеАргентина хочет вернуть себе Фолклендские острова - призвала Британию к переговорамОб этом говорится в распространенном заявлении британского МИДа, передает ТАСС.

В нем отмечается, что власти Великобритании возобновили деятельность по обнаружению и обезвреживанию мин на островах, расположенных в Южной Атлантике, в 2009 году и в итоге завершили свою работу на три года раньше запланированного срока. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что таким образом страна выполнила положения Конвенции о запрете противопехотных мин, которая подразумевает ликвидацию минных полей. Официальная торжественная церемония по этому случаю состоится на Фолклендских островах 14 ноября.

В министерстве иностранных дел также указали, что королевство выделит дополнительные 36 млн фунтов ($47,6 млн) на разминирование территорий в Анголе, Афганистане, Вьетнаме, Зимбабве, Ираке, Йемене, Камбодже, Лаосе, Ливане, Мьянме, Судане и Южном Судане, на Шри-Ланке. Объем средств, задействованных в этой программе с 2018 года, достиг124 млн фунтов ($164,2 млн). За этот промежуток времени были разминированы участки местности размером с 28 тыс. футбольных полей.

Спор за Фолклендские острова

В апреле 1982 года между Аргентиной и Великобританией - без официального объявления войны - разразился короткий, но кровопролитный вооруженный конфликт. Это произошло после того, как аргентинские войска захватили спорные острова, сломив сопротивление небольшого британского гарнизона в столице Порт-Стэнли. В ответ Лондон направил в Южную Атлантику крупную военно-морскую группировку, которая разгромила контингент Аргентины.

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Автор: УНИАН