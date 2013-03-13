Президент Аргентины назвала референдум по статусу Фолклендов пародией

"Голосование проходило так, будто голосовали сквоттеры (лица, незаконно вселившиеся в какое-либо помещение и придающее этому действию политическую окраску)", - сказала президент, выступление которой транслировали местные телеканалы, сообщает РИА Новости.

"Результат был предопределен", - добавила она, поблагодарив политических противников "за монолитную позицию в отношении Мальвинских островов".

Киршнер также отметила сообщение Госдепартамента США, в котором североамериканское внешнеполитическое ведомство, по ее словам, "признало, что в этом вопросе существует конфликт суверенитетов". Президент Аргентины заявила, что правительство страны призывает к диалогу по данному вопросу и к выполнению соответствующих резолюций ООН.

Аргентина не признает статус Фолклендов со времен Фолклендской войны, начавшейся 2 апреля 1982 года, продолжавшейся 74 дня и закончившейся победой британской короны. В 2012 году, в канун 30-й годовщины конфликта, отношения между Лондоном и Буэнос-Айресом из-за Фолклендов, или, как их называют в Аргентине, Мальвинских островов, обострились вновь. Поводом стало решение Британии отправить на архипелаг принца Уильяма, который в феврале 2012 года прошел там 6-недельную службу в качестве пилота спасательного вертолета. Страны обменялись взаимными обвинениями на высшем уровне. Аргентина заявила, что Британия ведет себя как колонизатор, Лондон же начал требовать от Буэнос-Айреса возврата долгов 35-летней давности.