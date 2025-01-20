Перспектива выхода Словакии из ЕС была немедленно отвергнута широкими слоями политического истеблишмента страны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поднял вопрос о возможности будущего страны за пределами Европейского союза и НАТО. Он считает, что обе институции рискуют оказаться в "учебниках истории" из-за быстро развивающихся глобальных событий.

Как пишет издание Bloomberg, заявления пророссийски настроенного Роберта Фицо далеки от призыва к выходу страны из блоков. Однако многие словаки считают эту тему табуированной.

"Это правда, что ЕС и НАТО являются нашим жизненно важным пространством, но никто не помешает нам предупредить Словакию о различных рисках", – заявил словацкий премьер.

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Издание напоминает, что Фицо пришел к власти в 2023 году – тогда он пообещал укрепить отношения с ключевыми странами мира, в том числе с РФ. Однако после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве в декабре и обострения спора с Украиной на фоне остановки транзита российского газа, правительство Словакии усилило риторику, которая критикует как Киев, так и союзников по ЕС и НАТО.

При этом перспектива выхода Словакии из ЕС была немедленно отвергнута широкими слоями политического истеблишмента страны, включая президента Петера Пеллегрини, который является союзником Фицо, лидеров оппозиции и региональных губернаторов.

Роберт Фицо - вы могли это пропустить

Несколько дней назад стало известно, что премьеру Словакии Роберту Фицо может грозить импичмент. Сообщалось, что оппозиция страны планирует объявить ему вотум недоверия. Одной из причин является визит Фицо в Москву.

Ранее Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться для обсуждения транзита российского газа через нашу страну. Когда Зеленский пригласил Фицо в Киев, вице-спикер парламента Словакии заявил, что такого визита не будет.

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