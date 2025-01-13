Президент предложил провести встречу в Киеве, а не на территории Словакии.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил премьер-министру Словакии Роберту Фицо на предложение о встрече, чтобы обсудить остановку транзита российского газа через нашу страну.

"Окей. Приезжай в Киев в пятницу", - написал он на своей странице в соцсети X.

В своем обращении к Зеленскому Фицо предложил устроить встречу на территории Словакии, недалеко от государственной границы с Украиной. Он подчеркнул, что президент может воспользоваться прямым железнодорожным сообщением из Киева в Кошице, которое, по его словам, является результатом совместных усилий правительств двух стран.

Видео дня

Кроме того, премьер-министр Словакии говорил в своем видеообращении к Зеленскому о том, что решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию якобы наносит значительный ущерб Словакии, Европейскому Союзу и даже самой Украине. Он добавил, что не хочет "обострять напряженность", из-за чего и решил встретиться с Зеленским.

Остановка транзита российского газа через Украину - что стоит знать

Напомним, что в декабре 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит транзит российского газа через свою территорию, чтобы не давать возможности Кремлю зарабатывать на войне. Он отметил, что любая страна, которая получит что-то дешевое от России, в конце концов будет от нее зависимой.

Вскоре премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался о том, что вопрос транзита газа является одним из пяти основных разногласий в позициях с Украиной. Он подчеркнул, что считает позицию Зеленского неправильной.

Кроме того, Фицо неоднократно угрожал Украине "жесткими мерами" из-за прекращения транзита газа из РФ. По данным Еврокомиссии, прекращение поставок российского газа не привело к дефициту или значительным ценовым скачкам.

Вас также могут заинтересовать новости: