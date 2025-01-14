Одной из причин такого решения оппозиции является то, что накануне Фицо посещал Москву.

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо грозит импичмент. В частности оппозиция страны планирует объявить ему вотум недоверия, пишет издание Aktuality.sk.

По информации журналистов, вотум недоверия намерена выразить объединенная оппозиция, в которую вошли "Прогрессивная Словакия", "Движение Словакии", "Христианско-демократическое движение", а также "Свобода и солидарность".

"Роберт Фицо покинул Словакию. Вместо того, чтобы быть на родине и решать проблемы, которые беспокоят народ, он летает по всему миру, кланяется диктаторам, наслаждается роскошью где-то во Вьетнаме. Он оскорбляет наших соседей и партнеров. Он ушел в отставку от управления, которое должно происходить здесь, в Словакии", - подчеркнул председатель сильнейшего оппозиционного движения страны "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка.

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По его словам, то, что вся оппозиция смогла объединиться для отставки Роберта Фицо, имеет большое значение.

В частности оппозиция обвиняет Фицо и его правительство в том, что он посетил Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и в изменении внешнеполитической ориентации Словакии.

"Мы четко заявляем, что не позволим Роберту Фицо похитить Словакию на восток", - добавил Шимечка.

Он подчеркнул, что причиной идеи о вотуме недоверия является не только поездка Фицо в Москву.

"Таких причин много. За 14 лет, что Роберт Фицо руководит Словакией, он сделал столько вреда, что его невозможно пересчитать за х часов", - отметил Шимечка.

Политик отметил, что Словакия беднее других европейских стран, имеет худшее здравоохранение, инфраструктуру и образование.

"Все люди в Словакии это видят, и это ответственность Роберта Фицо", - заверил он.

Позиция Фицо по Украине - последние новости

Ранее вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что Фицо не поедет в Киев на переговоры к Зеленскому. По его словам, такой визит "невозможен".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев предлагал словакам помощь с газом, однако Роберт Фицо "напыщенно отказался" от предложения. Он отметил, что сейчас словацкий премьер использует "пиар, ложь и громкие обвинения", чтобы переложить на других собственную вину за проблемы с газом в Словакии.

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