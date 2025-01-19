Словацкий премьер-министр обвинил оппозиционных политиков в том, что они "целовали перстень Зеленского".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита представителей оппозиции в Киев обвинил их в подготовке государственного переворота, а также пригрозил Украине наложить вето на дальнейшую финансовую помощь Евросоюза, пишет Pravda.

Фицо отреагировал на недавнюю поездку лидера оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечки в Киев, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским. В частности, премьер обвинил оппозиционных политиков в подхалимстве, мол, они "целовали перстень Зеленского", а также в том, что "обещали ему поддержку членства Украины в НАТО" в случае их прихода к власти.

Кроме того, по словам Фицо, представители оппозиции вели разговоры с украинскими властями об участии Словакии в возможной отправке западных войск в Украину. И именно это он назвал "самым опасным моментом поездки оппозиции в Киев".

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"Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не будет предлагать ввести войска в Украину, чтобы вернуть оружие против Российской Федерации", - заявил Фицо.

Тем временем лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка опроверг слова премьера о поддержке членства Украины в НАТО и назвал их ложью. Он заверил, что об этом во время визита речь не шла.

Также Фицо упрекнул Зеленского в том, что он отказался встретиться с ним на Всемирном экономическом форуме в Давосе, как предлагал Фицо, чтобы договориться о транзите газа, который Украина прекратила с 1 января 2025 года.

Он пригрозил ответить на действия Зеленского "взаимностью", в частности наложить вето на дальнейшую финансовую помощь Евросоюза Украине, поскольку для ее одобрения требуется единодушие.

"Роберт Фицо - премьер-министр Словакии, а не украинский слуга", - сказал он.

Спор Фицо и Зеленского: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Фицо предлагал встретиться с Зеленским, чтобы обсудить с ним ситуацию, которая сложилась после решения Украины не продолжать транзит российского газа через свою территорию. Фицо неоднократно критиковал Зеленского по поводу этого и обвинял его в саботаже.

Также словацкий премьер-министр жаловался канцлеру Германии Олафу Шольцу на Украину. При этом решение Зеленского о прекращении транзита газа через Украину он называл таким, что "наносит значительный ущерб Словакии и вызывает миллиардные убытки всему Европейскому Союзу".

Зеленский скептически прокомментировал идею Фицо встретиться в Давосе. Он сказал, в частности, что не может ничего планировать в случае с Робертом Фицо, поскольку тот "может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи".

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