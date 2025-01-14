"Это невозможно", - заявил вице-спикер Тибор Гашпар.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар в комментарии российскому ТАСС.

"Это невозможно. Я думаю, что этого не будет", - заявил Гашпар, который, к слову, сейчас в составе делегации Словакии находится с визитом в Москве.

13 января Фицо пригласил Зеленского на переговоры в "кратчайшие сроки", чтобы обсудить остановку транзита российского газа через Украину. Он предлагал Зеленскому встретиться на территории Словацкой Республики, недалеко от государственной границы между Словакией и Украиной.

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Впоследствии Зеленский коротко ответил, пригласив премьера Словакии на встречу в украинскую столицу. "Приезжай в Киев",- написал Зеленский.

Последние заявления Фицо относительно Украины

Как сообщал УНИАН, Фицо угрожает заблокировать помощь ЕС Украине. Он заявил, что это результат прекращения транзита российского газа через украинскую территорию. По его словам, Словакия должна решить, будет ли она потакать пассивной внешней политике, или будет стремиться развивать жизненное пространство в рамках ЕС и НАТО.

Ранее Фицо обозвал Зеленского "нищим" и "шантажистом", мол, тот выпрашивает деньги у Европы. При этом Россию он назвал "надежным партнером" в вопросе поставок энергоносителей: "Россия никогда нас не обманывала, в отличие от Украины".

После того как Украина остановила транспортировку российского газа через свою газотранспортную систему, Фицо пригрозил Украине "жесткими мерами", чтобы заставить транспортировать российский газ в Европейский Союз.

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