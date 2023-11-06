Ранее премьер-министр Словакии заявлял, что его правительство вообще не будет помогать оружием Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого недавно в четвертый раз избрали на соответствующую должность, "спасовал" в резких заявлениях о предоставлении оружия Украине.

Ранее он категорически заявлял, что его правительство не собирается помогать Киеву соответствующими поставками. В понедельник чиновник изменил свое мнение и заявил, что страна не может препятствовать работе частного бизнеса, пишет Reuters.

Об этом Фицо сказал после инаугурационной встречи с министром обороны Робертом Калинаком.

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"Речь идет об оружии, о боеприпасах со словацких армейских складов, о государственных материалах", - уточнил чиновник "запрет".

То есть Украина сможет получить оружие от Словакии, заключая частные соглашения с компаниями. "Когда какая-то компания хочет производить оружие и отправлять его куда-то, никто не собирается этому препятствовать", - заверил Фицо.

Он также заявил, что Словакия проведет инвентаризацию собственных запасов оружия на складах, чтобы определить приоритетные направления по их пополнению.

Также среди приоритетов он упомянул об усилении противовоздушной обороны Словакии как страны НАТО.

Предыдущее правительство Словакии было решительным "сторонником" Украины и помогало ей военной техникой. В частности, Киев получал от Словакии боевые машины, а также системы противовоздушной обороны С-300 и самолеты МиГ-29.

По словам новоизбранного главы Минобороны Роберта Калинака, при его каденции Словакия пересмотрит существующие коммерческие и политические договоры в оружейном вопросе, поскольку в некоторых из них страну ставят "не в равные условия". В то же время никаких примеров подобных контрактов он не привел, указывает Reuters.

Фицо намекал, что еще 10 лет не будет давать оружие Киеву

В конце октября после своего избрания в качестве премьер-министра Словакии Роберт Фицо намекнул, что Украина следующее десятилетие не получит оружия от его правительства.

Он заявил, что в Украине безрезультативно "убивают друг друга", поэтому лучше Киев будет еще 10 лет говорить о мире, чем воевать.

Чиновник указал, что как глава правительства Словакии будет поддерживать "нулевую военную помощь Украине".

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