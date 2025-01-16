По его словам, администрация работает над поиском приемлемой даты.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Это следует из его заявления, пишет издание iRozhlas.

"Мы ищем другую дату, которая должна состояться в ближайшие несколько дней", - ответил он на вопрос журналиста по этому поводу во время своего визита в восточную Словакию. По его словам, администрация работает над поиском приемлемой даты.

Отмечается, что после решения Украины не продлевать транзит российского газа через свою территорию после истечения соответствующего контракта с российской стороной, Фицо резко раскритиковал, в частности, Зеленского и, например, обвинил его в саботаже.

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Он заявил, что из-за решения Киева Словакия потеряет около полумиллиарда евро доходов от платы за транспортировку газа. Фицо также пригрозил Украине ответными мерами, включая прекращение поставок электроэнергии. Президент Украины, в свою очередь, обвинил Фицо в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию президента России Владимира Путина. Россия вторглась на Украину в феврале 2022 года.

В прошлом Словакия зависела от поставок российского газа. В последние дни крупнейший словацкий поставщик газа SPP заявил, что готовится прекратить транспортировку сырья через Украину и гарантирует поставки газа в течение всего этого года. Однако, по мнению SPP, покупка газа из других источников будет дороже, в основном из-за платы за его транспортировку в Словакию.

Возможность встречи Фицо и Зеленского

Фицо ранее предложил провести встречу по вопросу восстановления транзита газа через Украину в Словакии, Зеленский тогда пригласил Фицо приехать в Киев в пятницу. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сказал, что Фицо не поедет в Киев на встречу с Зеленским.

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