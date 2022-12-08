Это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины

Совет Европейского Союза принял решение о непризнании российских проездных документов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии.

"Захватническая война России против Украины является вопиющим попранием международного порядка, который основывается на правилах, что ставит под угрозу мир и безопасность в Европе. Сегодняшнее решение Совета ЕС является еще одним подтверждением нашей решительной поддержки Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию ее территорий Россией, и мы еще раз подчеркиваем право Украины освободить и восстановить полный контроль над всеми оккупированными территориями", - заявил Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии, которая председательствует в Совете ЕС во втором полугодии 2022 года

В заявлении на сайте Совета ЕС сказано, что это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины и на практику России, которая заключается в выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов.

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Кроме того, это также является результатом одностороннего решения России признать независимость грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии - в 2008 году.

Поэтому, как говорится в сообщении, российские проездные документы, выданные в оккупированных Россией областях Украины или на самопровозглашенных отдельных территориях Грузии, или лицам, которые там проживают, не будут считаться действительными проездными документами для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

Так, российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются, либо находятся в процессе непризнания странами-членами ЕС. Это решение направлено на определение общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также обеспечение безопасности стран-членов ЕС.

Непризнание российских паспортов на оккупированных территориях

6 сентября Европейская комиссия предложила не признавать российские паспорта, выданные на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Это предложение должны были рассмотреть в Европарламенте и Совете ЕС для принятия окончательного решения.

При этом 23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединении к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что все 30 стран-членов НАТО никогда не признают аннексию Россией любых украинских территорий.