По словам главы Словении, у Европы нет другого выбора, кроме как продолжать диалог с РФ.

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар призвала Евросоюз начать прямой диалог с Россией. Она предложила начать с "тихой дипломатии". Об этом глава Словении заявила в интервью Politico.

"Одна из ошибок Европейского союза заключается в том, что мы перестали общаться с Россией. ЕС должен назначить группу мудрых мужчин и женщин, которые начнут "тихую дипломатию" с Россией в качестве первого шага к прямому диалогу", - сказала она

По словам Пирц-Мусар, ЕС "не воспринимается как политически сильная группа" из-за отказа от прямого взаимодействия с Россией, Венгрией и Словакией. Она считает, что Европа должна сосредоточить свои усилия на том, чтобы ее пригласили за стол переговоров с США, Россией и Украиной.

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"У Европы нет другого выбора, кроме как продолжать диалог. Даже если переговоры с Россией пока не принесли результатов", - подчеркнула президент Словении.

Пирц-Мусар добавила, что уже обсудила возможность возобновления переговоров с Кремлем с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время их встречи в Брюсселе. По ее словам, фон дер Ляйен заверила ее в том, что в ЕС уже работают над этим вопросом.

Как пишет "Европейская правда", главный пресс-секретарь Европейского Союза Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе заявила, что блок стремится собрать за столом переговоров все заинтересованные стороны, включая Россию. Так она прокомментировала заявление Пирц-Мусар.

"Что мы можем подтвердить, так это то, что мы заинтересованы в том, чтобы собрать всех партнеров за одним столом - все заинтересованные стороны, чтобы обсудить прекращение огня и достижение мира. Это то, в чем мы заинтересованы", - подчеркнула Пиньо.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее Reuters со ссылкой на три высокопоставленных источника в российских структурах писало, что Россия не рассматривает Ватикан как серьезную площадку для мирных переговоров с Украиной. По их словам, причиной является то, что Святой Престол является средоточием католицизма и окружен Италией, которая является членом НАТО и Евросоюза.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица говорил о том, что во время переговоров в Стамбуле российская делегация прямо заявила украинской стороне о том, что безусловное прекращение огня для них неприемлемо. Он поделился, что в директивах российской делегации не предусматривалась возможность договоренности о перемирии.

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