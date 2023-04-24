Соседи Украины напомнили партнерам, что в прошлом уже пытались вести диалог с Кремлем.

Диалог с Кремлем не должен превращаться в единственный инструмент сдерживания России, поскольку опыт показал, что говорить с Москвой – всё равно что разговаривать со стеной. Об этом говорится в совместной статье премьер-министров Польши, Чехии и Словакии, опубликованной Foreign Affairs.

Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Эдуард Гегер отметили, что Запад годами пытался вести с Россией мирный диалог, излагая Москве свои взгляды и предлагая обсудить разногласия. Однако никакого практического результата это не дало и больше походило на разговор со стеной, считают представители трех стран.

"Сдерживание и сила должны лежать в основе нашей позиции; диалог может служить средством выражения решимости и разрешения напряженности, но не должен рассматриваться как самоцель", – говорится в заявлении.

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Премьеры подчеркивают, что в основе политики сдерживания России должна лежать общая стратегия Запада, основанная на военной силе, жестких санкциях, изоляции РФ и трансатлантическом единстве.

Перспективы налаживания диалога с Россией

В декабре прошлого года США еще сохраняли веру в возможность возобновления диалога с Россией. Однако после решения Москвы выйти из договора о ядерном оружии в Белом доме изменили мнение на противоположное.

О необходимости диалога с Россией в той или иной форме в последнее время заявляли лидеры Турции, Бразилии, Китая и Венгрии. Но самой циничной в этом плане оказалась Индия, власти которой декларируют эпоху "моральной политики". Там предложили просто забыть о войне в Украине и "двигаться дальше".

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