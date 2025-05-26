У Путина напомнили, что Италия поддерживает Украину и голосует за санкции против РФ.

Россия не рассматривает Ватикан как серьезную площадку для мирных переговоров с Украиной, поскольку Святой Престол является средоточием католицизма и окружен Италией, которая является членом НАТО и Евросоюза. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на три высокопоставленных источника в российских структурах.

Среди причин, которые называют источники, - то, что и Россия, и Украина являются преимущественно православными странами и что Италия поддерживает Украину и многократно голосовала за санкции против России. Кроме того, сказали источники, многие российские чиновники физически не могут полететь в Италию из-за западных санкций.

"Ватикан однозначно не воспринимается в России как серьезная сила, способная решить такой сложный конфликт", - заявил на условиях анонимности высокопоставленный российский источник, знакомый с мнением Кремля.

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Один из чиновников даже саркастически заметил, что единственным местом, лучше Ватикана, была бы Гаага, намекая на Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях.

В Ватикане пока публично не высказались об идее, чтобы Папа Римский Лев XIV стал посредником в переговорах по прекращению войны в Украине.

Ватикан как площадка для мирных переговоров: что известно

Как писал ранее УНИАН, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что Папа Римский готов провести в Ватикане переговоры Украины и РФ. "Найдя у Святого Отца подтверждение готовности провести следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность Папе Льву XIV за его неизменную приверженность миру", - говорилось в заявлении Мелони.

Впоследствии издание WSJ сообщило, что новый раунд переговоров Украины и РФ пройдет в Ватикане в середине июня. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами заявил, что он отправит на эти переговоры госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога.

25 мая Deutsche Welle со ссылкой на инсайдеров писало, что переговоры между Украиной и Российской Федерацией при посредничестве Ватикана могут начаться в течение трех-четырех недель, если обе стороны будут готовы к этому.

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