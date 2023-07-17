Президент рассчитывал, что тот выполнит свое обещание.

Президент РФ Путин пообещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что при его посредничестве передаст Запорожскую атомную электростанцию под контроль МАГАТЭ, однако обманул его.

Об этом рассказал политолог Николай Давыдюк в эфире УНИАН. Он говорит, что получил эту информацию от турецких и западных политиков. По их словам, Москва пообещала помочь Эрдогану во время избирательной компании - турецкий лидер хотел стать "миротворцем", освободившим мир от атомной угрозы.

"И Путин, конечно же, в своем любимом стиле кинул Эрдогана. Эрдоган рассчитывал, они уже замеярли социологию, это должно было добавить 3-5% к его общему рейтингу, не было бы второго тура", - сказал Давыдюк.

По словам политолога, турецкий президент лично звонил Путину, однако тот так и не выполнил обещание. "Эрдоган игрок, очень сильный и мощный. С точки зрения политического опыта - явно умнее и мудрее Путина. Политик, у которого есть очень сильные региональные амбиции. В эти амбиции ложится часть русского влияния в Средней Азии и на Кавказе. Соответственно, Путин ему враг, а мы - друзья", - добавил он.

Напряжение между Турцией и Россией

Напомним, в начале июля в Украину вместе с президентом вернулись командиры, которые находились в Турции после прошлогоднего обмена с РФ. Согласно условиям российской стороны, они должны были оставаться в Турции до конца войны, однако Эрдоган одобрил их возвращение домой.

Следующим шагом стало то, что Эрдоган поддержал вступление Швеции в НАТО, которое блокировал уже длительное время. Также он публично заявил, что Украина имеет право стать членом Альянса.

Кроме того, Эрдоган полностью поддерживает продление зерновой сделки, в то время как Путин пытается шантажировать мировых лидеров угрозами выйти из нее.

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