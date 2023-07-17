Президент РФ Путин пообещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что при его посредничестве передаст Запорожскую атомную электростанцию под контроль МАГАТЭ, однако обманул его.
Об этом рассказал политолог Николай Давыдюк в эфире УНИАН. Он говорит, что получил эту информацию от турецких и западных политиков. По их словам, Москва пообещала помочь Эрдогану во время избирательной компании - турецкий лидер хотел стать "миротворцем", освободившим мир от атомной угрозы.
"И Путин, конечно же, в своем любимом стиле кинул Эрдогана. Эрдоган рассчитывал, они уже замеярли социологию, это должно было добавить 3-5% к его общему рейтингу, не было бы второго тура", - сказал Давыдюк.
По словам политолога, турецкий президент лично звонил Путину, однако тот так и не выполнил обещание. "Эрдоган игрок, очень сильный и мощный. С точки зрения политического опыта - явно умнее и мудрее Путина. Политик, у которого есть очень сильные региональные амбиции. В эти амбиции ложится часть русского влияния в Средней Азии и на Кавказе. Соответственно, Путин ему враг, а мы - друзья", - добавил он.
Напряжение между Турцией и Россией
Напомним, в начале июля в Украину вместе с президентом вернулись командиры, которые находились в Турции после прошлогоднего обмена с РФ. Согласно условиям российской стороны, они должны были оставаться в Турции до конца войны, однако Эрдоган одобрил их возвращение домой.
Следующим шагом стало то, что Эрдоган поддержал вступление Швеции в НАТО, которое блокировал уже длительное время. Также он публично заявил, что Украина имеет право стать членом Альянса.
Кроме того, Эрдоган полностью поддерживает продление зерновой сделки, в то время как Путин пытается шантажировать мировых лидеров угрозами выйти из нее.