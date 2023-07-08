Эрдоган сообщил, что Турция рассчитывает на продление черноморской зерновой инициативы после 17 июля, когда завершится срок его действия.

Президент Турции Реджепо Тайип Эрдоган во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиров Зеленским заявил, что Украина заслуживает на членство в НАТО.

"Мы были страной, которая прилагала интенсивные усилия для прекращения войны путем переговоров на основе международного права. Мы предоставим все виды поддержки для восстановления Украины. Безусловно, Украина заслуживает членства в НАТО", - сказал Эрдоган.

Он анонсировал визит президента РФ Владимира Путина в Турцию в следующем месяце. Обещал обсудить с ним непосредственно обмен пленными и назвал это приоритетным вопросом.

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Эрдоган также сообщил, что Турция рассчитывает на продление черноморской зерновой инициативы после 17 июля, когда завершится срок его действия. По его словам, в рамках зерновой сделки в нуждающиеся страны было отправлено 33 млн тонн продовольствия. Он заявил, что хочет увеличить срок "зернового соглашения" для Украины на два года.

Встреча Зеленского с Эрдоганом - детали

Президент Украины Владимир Зеленский, который на протяжении последних дней находится с официальными визитами за рубежом, после Словакии прибыл в Турцию на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча лидеров происходила накануне завершения срока действия "зерновой сделки" по разблокированию украинских черноморских портов, в которой Анкара выступила посредником.

Зеленский заявил, что переговоры с Эрдоганом были "очень важными". По его словам, с турецким коллегой они обсудили защиту и развитие Черноморской зерновой инициативы и дальнейшие усилия для продовольственной безопасности.

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