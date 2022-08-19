Президент Турции также выразил убеждение, что война России против Украины в конце концов закончится за столом переговоров.

Турция обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС и не хотела бы повторения Чернобыльской катастрофы.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции во Львове после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, передает Anadolu.

Он отметил, что Анкара поддерживает Украину, а также прилагает усилия для дипломатического завершения войны.

"Мы выразили обеспокоенность продолжающимися столкновениями вокруг Запорожской АЭС. Мы не хотим пережить новый Чернобыль. С другой стороны, как Турция, прилагая усилия для прекращения конфликтов путем дипломатического решения, мы поддерживали наших украинских друзей и продолжаем это делать", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция поддерживает суверенитет и целостность Украины. По словам Эрдогана, Анкара окажет "необходимую поддержку для восстановления Украины, как и делала до сих пор".

Эрдоган также выразил убеждение, что война России против Украины в конце концов закончится за столом переговоров.

"Все дело в том, чтобы определить самый короткий и справедливый путь к столу переговоров. Я считаю, что можно реанимировать переговоры на тех параметрах, которые были сформированы в Стамбуле в марте. Мы готовы снова сыграть роль фасилитатора или посредника, чтобы предоставить все виды поддержки для достижения этой цели", - сказал президент Турции.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Львове. Во Львов также прибыл и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, с которым у президентов были запланированы трехсторонние переговоры. Тогда сообщалось, что на встрече будут обсуждаться шаги, которые можно сделать для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем.

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