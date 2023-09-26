Отмечается, что жалоба в ВТО не улучшает климат в отношениях.

Власти Польши, Чехии, Венгрии и Словакии призывали Украину отозвать свою жалобу, которую Киев направил во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт аграрной продукции. Представители этих стран считают, что такой шаг улучшит атмосферу в отношениях.

"С большим удивлением и беспокойством мы восприняли решение о подаче жалобы Украины во Всемирную торговую организацию на нашу страну, и мы ожидаем, что Украина отзовет это решение", - цитирует заместителя министра сельского хозяйства Польши Ришарда Бартосик издание RMF 24.

По его словам, глава украинского министерства сельского хозяйства Николай Сольский не ответил на вопрос об отзыве жалобы в ходе переговоров в городе Зноймо в Чехии.

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"Министр сказал, что это не является ключевым вопросом, но это ключевой вопрос для нас. Это очень важно. Это бы улучшило климат, и мы бы избежали многомесячных разбирательств", - указал польский чиновник.

При этом он заявил, что Вышеградская четверка не может согласиться, чтобы Украина выдавала собственные лицензии.

"Мы не можем согласиться на это, потому что мы считаем, что мы должны быть теми, кто выдает лицензии на то, чтобы принимать или не принимать зерно. Мы считаем, что такая позиция может привести к неконтролируемому потоку зерна в нашу страну", - считает Бартосик.

Кроме того, он указал, что в пользу эмбарго говорят "объемы транзита, которые увеличиваются с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем, поэтому непонятно, почему ЕС не продлил свое ограничение". Также он напомнил, что украинское зерно должно идти в пункты назначения, а не оседать в транзитных странах.

Запрет на украинское зерно - почему Украина пожаловалась в ВТО

Весной 2023 года страны-соседи Украины в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна. Якобы оно оседает на территории этих стран, что негативно сказывается на местных фемерах.

В сентябре Европейская комиссия отменила ограничения на ввоз украинского зерна, но Словакия, Польша и Венгрия ввели национальные запреты.

18 сентября Украина подала иск во Всемирную торговую организацию в отношении стран, которые ввели "зерновые" запреты.

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