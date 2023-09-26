Киев благодарен всем соседям, которые открыты к компромиссу.

Украинское правительство приняло постановление о введении нового механизма верификации и согласования четырех групп украинского аграрного экспорта.

Как сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина представила свой план решения зернового кризиса, который поддержала Еврокомиссия.

"Сегодня подписываем постановление о введении механизма верификации и согласования 4-х групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран. Уже готовим к подписанию такие документы с Румынией и Болгарией. Эти страны не нарушали торговых правил Евросоюза и соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения. Спасибо за это, Украина чрезвычайно ценит ответственное партнерство", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, 28 сентября будет следующая встреча координационной платформы по вопросам экспорта и транзита, где финализируют эти предложения, чтобы план начал действовать как можно быстрее.

Он также отметил, что четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство — против. Шмыгаль добавил, что этому нет ни логического, ни экономического объяснения.

При этом он не уточнил, какая именно страна не поддержала предложенный механизм контроля экспорта украинского зерна.

"Благодарны всем соседям, которые открыты к компромиссу. В свою очередь, всегда готовы идти на конструктивный диалог. Именно на диалог, а не на политические игры, где ставка слишком высока – наше единство и наша солидарность", – сказал премьер-министр.

Зерновой конфликт - последние новости

Этой весной ряд европейских стран в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна.

В сентябре Европейская комиссия отменила ограничения на ввоз украинского зерна в эти страны. Однако Словакия, Польша и Венгрия все равно ввели национальный запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров.

18 сентября стало известно, что Украина подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Словакии и Венгрии из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

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