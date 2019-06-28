Путин пригласил Трампа в Москву на 75-летие Победы, он отреагировал позитивно – Кремль
Президент России Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву на 75-летие Победы, он отреагировал на это позитивно.
Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам встрече президента России и США в Осаке.
«Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой отечественной войне 9 мая следующего года», - сказал Ушаков.
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«Президент США прореагировал очень позитивно. В этой связи был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу», - добавил он.
Встреча Путина и Трампа в Осаке длилась 1 час 20 минут.
В переговорах приняли участие с российской стороны глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
С американской стороны участвовали госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стив Мнучин, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.