Египет остается их важным партнером в сфере безопасности, отметил Джон Кирби.

Соединенные Штаты Америки не видят никаких признаков того, что Египет поставляет России летальное оружие для войны в Украине.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет CNN. "Мы не видим никаких признаков того, что Египет поставляет смертоносное оружие России", - сказал он журналистам на борту Air Force One.

Также Кирби отметил, что Египет был и останется их важным партнером в сфере безопасности. "Военные США имеют давние оборонные отношения с Египтом", - добавил он, отказавшись говорить о каких-либо дипломатических разговорах между Вашингтоном и Каиром.

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Египет может помогать РФ: что известно

Вчера американская газета The Washington Post опубликовала статью, согласно которой президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси приказал изготовить до 40 тысяч ракет, который планируют тайно отправить в РФ.

Журналисты ссылаются на секретные документы Соединенных Штатов Америки, которые недавно слили в сеть. По их данным, президент хотел сохранить это в секрете, чтобы избежать проблем с Западом.

В МИД Египта сказали журналистам, что их позиция строится на "невмешательстве в этот кризис" и сохранении дистанции с обеими сторонами.

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