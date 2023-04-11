Президент Египта поручил чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет "во избежание проблем с Западом".

Президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси, один из ближайших союзников Америки на Ближнем Востоке и крупный получатель американской помощи, недавно приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию, пишет издание The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть "секретные документы" Пентагона.

В части документа резюмируются предполагаемые разговоры между Сиси и высокопоставленными египетскими военными, а также упоминаются планы поставок в Россию артиллерийских снарядов и пороха. Президент Египта поручил чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет "во избежание проблем с Западом".

Отвечая на вопросы, касающиеся документа и правдивости описываемых в нем разговоров, представитель министерства иностранных дел Египта посол Ахмед Абу Зейд сказал, что "позиция Египта с самого начала основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами".

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"Мы продолжаем призывать обе стороны к прекращению боевых действий и достижению политического решения путем переговоров", - сказал он.

Представитель правительства США на условиях анонимности в отношении конфиденциальной информации сказал: "Нам неизвестно о каком-либо выполнении этого плана", имея в виду инициативу по экспорту ракет. "Мы не видели, чтобы это произошло", - добавил чиновник.

Предоставление оружия России для ее войны в Украине стало бы потенциально взрывоопасным ходом для Египта, объясняет WP. Египет, несмотря на углубление связей с Москвой, по-прежнему глубоко инвестирует в свое партнерство с Америкой.

Позиция Египта по войне в Украине - что известно

Египет и другие американские партнеры на Ближнем Востоке пытались оставаться в стороне от войны в Украине.

Вторжение России в Украину привело к росту цен на сырьевые товары во всем мире и оказало серьезное давление на Египет, крупнейшего в мире импортера пшеницы, который в последние годы получал более 80% своей пшеницы из России и Украины.

Утечка секретных данных Пентагона - все, что известно

7 апреля СМИ узнали о крупной утечке секретных данных Минобороны США, в том числе по контрнаступлению Украины. Однако документы были слиты в соцсети еще в январе, считает Bellingcat.

В дошедшей в СМИ "версии" данных о контрнаступлении ВСУ неизвестные лица "откорректировали" оценку США по украинским и российским потерям, что натолкнуло Запад на версию о причастности ко "сливу" российских спецслужб.

CNN писал, что Украина даже якобы изменила свои планы относительно военных операций после публикации этих документов.

Утечка данных по Украине привела к кризису в отношениях США с союзниками, пишет в свою очередь Politico. Пока непонятно, как Вашингтон будет исправлять ситуацию, которую многие уже называют одним из крупнейших провалов американской разведки.

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