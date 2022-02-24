Также он сказал, что страны Запада "должны будут прекратить зависимость от российской нефти и газа", которая на протяжении долгого времени дает Путину контроль над политикой Запада.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон обещает применить против Российской Федерации массивный пакет экономических санкций.

Как сообщает издание The Guardian, об этом Джонсон сообщил во время обращения относительно российского нападения на Украину.

"Мы и мир не можем позволить, чтобы свобода просто была подавлена. Мы не можем и не будем просто отворачиваться в сторону. Именно с учетом того, что мы были в последние месяцы настолько встревожены российскими запугиваниями, Соединенное Королевство стало одной из первых стран в Европе, которая прислала оборонительное вооружение для помощи украинцам. Наши союзники теперь сделали то же самое, и мы сделаем больше, что сможем, в последующие дни", - подчеркнул Джонсон.

"Сегодня в сотрудничестве с нашими союзниками мы согласуем массивный пакет экономических санкций, разработанных вовремя, чтобы нанести ущерб российской экономике", - добавил британский премьер.

Также он сказал, что страны Запада "должны будут прекратить зависимость от российской нефти и газа", которая на протяжении долгого времени дает Путину контроль над политикой Запада.

"Наша миссия четкая. Дипломатически, политически, экономически, и в конечном счете военно, эта отвратительная и варварская выходка Владимира Путина должна завершиться крахом", - подчеркнул Джонсон.

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