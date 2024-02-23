В соглашении предусмотрено, что Дания будет предоставлять истребители F-16 и поддерживать развитие морского флота Украины.

Во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в Facebook.

Дания стала первой страной, не являющейся членом "Группы Семи" (G7), с которой Украина заключила подобное соглашение. В документе определены конкретные объемы поддержки Украины на текущий год.

"В 2024 году военная поддержка Дании составит не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 млрд евро на текущую поддержку нашего государства в 2023-2028 годах", - сообщил Жовква.

Также он рассказал, что существенно отличает это соглашение с Данией от предыдущих, которые Украина заключила с Великобританией, Германией и Францией.

"Кроме классических положений относительно: четкой поддержки будущего членства Украины в ЕС и НАТО, нашего пути реформ, сотрудничества в области оборонной промышленности, в сфере разведки, кибербезопасности, восстановления Украины, а также вопросы санкций и привлечения агрессора к ответственности – имеем мощный военный блок", - отметил Жовква.

В частности, Дания как сопредседатель коалиции военно-воздушных сил (AFCC) и участник коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны "будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через коалицию военно-воздушных сил (AFCC), в частности путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также делая вклад в долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине".

Кроме того, в соглашении закреплена поддержка развития морского флота Украины.

Дания будет поддерживать усилия по разминированию и оказывать высокотехнологичную военную помощь: беспилотники, средства связи, радары и оборудование для обнаружения вражеских целей.

"Дания будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет срока действия этого соглашения и с возможностью его продления по соглашению сторон", - добавил Жовква.

Кроме того, традиционно зафиксирован механизм консультаций в течение 24 часов по запросу любой из сторон в случае предстоящего вооруженного нападения России.

"В ближайшее время - еще больше сильных голосов в поддержку Украины", - добавил Жовква.

Соглашения о безопасности Украины со странами Европы

Как сообщал УНИАН, 12 января Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соглашение предусматривает, что в случае российской атаки в будущем, Британия предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве.

16 февраля Украина подписала соглашения по безопасности с Францией и Германией.

Франция намерена помочь Украине в создании армии, которая полностью восстановит территориальную целостность в границах 1991 года.

Германия настроена продолжать предоставлять Украине современное военное оборудование, отдавая приоритет противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике, включая боеприпасы.

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