Президент Украины встретился с министром предпринимательства Дании.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на помощь Дании в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны для Николаевской области. По последней в этом месяце Россия бьет ракетами "Оникс".

О системах ПВО глава государства упомянул в Telegram по итогам встречи с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу. В частности, президент поблагодарил правительство и народ Дании за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России.

"Мы обсудили защиту Украины от российского террора. Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевской области. Отдельное внимание - перспективам расширения датского бизнеса и привлечению новых инвестиций в Украину", - сообщил Зеленский.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, министр предпринимательства Дании отметил возможности для усиления сотрудничества между странами и сообщил о решении датского правительства выделить дополнительное финансирование для украинского механизма Экспортно-инвестиционного фонда Дании.

В частности, механизм полностью покрывает риски для датских экспортеров и инвесторов, а также предоставляет финансирование украинским частным компаниям и госучреждениям. Для него правительство Дании выделит еще почти 380 млн евро. Эти средства направят на восстановление критической инфраструктуры и строительство ветряных электростанций.

Военная помощь Дании для Украины - последние новости

Ранее посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что Копенгаген отдает Украине все свои истребители F-16, они должны быть уже этим летом.

Летом прошлого года премьер-министр страны Метте Фредериксен объявила, что они передадут украинской армии 19 американских истребителей F-16.

Недавно в Дании заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму почти 300 миллионов евро. Средства направят, среди прочего, на закупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов.

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