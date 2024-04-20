Кроме того, премьер-министр поблагодарил Палату представителей США за принятие акта о возможности конфискации активов РФ в пользу Украины.

В субботу, 20 апреля 2024 года, Палата представителей США одобрила предложенный спикером Майком Джонсоном законопроект о финансовой и военной помощи Украине. Им предусмотрены расходы американского бюджета на уровне более 60 млрд долларов.

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, о необходимости принятия пакета помощи украинская сторона говорила со всеми стейкхолдерами во время визита правительственной делегации в США. Был проведен ряд важных переговоров с представителями демократической и республиканской партий.

Он также объяснил, как будут распределены заложенные в законопроекте 60,8 млрд долларов:

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49,9 млрд долларов – оборонные расходы;

7,8 млрд долларов – потенциальная бюджетная поддержка;

1,57 млрд долларов – экономическая помощь;

400 млн долларов – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

"Ожидаем успешного утверждения законопроекта в Сенате уже в течение ближайших дней. Его реализация будет означать больше оружия для Украины, в частности дальнобойного и систем ПВО. Усиление макрофинансовой устойчивости, в том числе в финансировании приоритетных бюджетных расходов. Продолжение быстрого восстановления, прежде всего критической инфраструктуры. Соединенные Штаты в очередной раз демонстрируют лидерство и решимость бороться за мир, безопасность и лучшее будущее для Украины, Европы и всего мира", – написал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр поблагодарил Палату представителей США за принятие акта о возможности конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Соответствующие полномочия американские законодатели предоставляют президенту США.

"Получим важный ресурс для победы и восстановления. Призываю другие страны, где хранятся российские активы, последовать этому примеру", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Помощь США Украине: это стоит знать

Палата представителей США проголосовала за одобрение помощи Украине. Голоса "за" отдали 310 законодателей, "против" – 112.

Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат США. Лидер большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер уже сообщил, что рассмотрение документа ожидается во вторник, 23 апреля. Когда законопроект будет одобрен, его отправят президенту США Джо Байдену.

Сам Байден уже отреагировал на голосование в Палате представителей. Он призвал Сенат как можно скорее одобрить законопроекты по поддержке Украины и других иностранных государств и отправить их в Белый дом на подпись.

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