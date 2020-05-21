США выходят из Договора об открытом небе - СМИ

Договор об открытом небе позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

США приняли решение выйти из Договора по открытому небу, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий.

Международным партнерам Белый дом уже сообщил о своем решении, сообщает BBC со ссылкой на Assocaited Press.

В пятницу США уведомят Россию о выходе из договора, пишет The New York Times.

Как сообщает Reuters, высокопоставленные американские чиновники, беседовавшие с небольшой группой журналистов и пожелавшие остаться неназванными, сказали, что решение было принято после продолжавшегося полгода анализа, который выявил неоднократные случаи отказа России от соблюдения условий договора.

В МИД России сообщили, что если США действительно выйдут из договора, это станет прискорбным шагом.

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Напомним, Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ.

Договор, объединяющий 35 стран, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

Это еще один шаг администрации Дональда Трампа по выводу США из целого ряда крупных международных договоров, включая договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Reuters также сообщает, что американские официальные лица начали в последние дни проводить переговоры с группой российских официальных лиц о начале нового раунда переговоров по ядерному оружию.

"Наша цель посадить за стол переговоров две крепкие команды специалистов, чтобы начать вырабатывать новые меры по сдерживанию ядерного оружия нового поколения. Соединенные Штаты привержены делу контроля за вооружениями. Мы выступаем за европейскую безопасность. И мы выступаем за будущее, которое наложит существенные ограничения на ядерные вооружения", - сказал неназванный дипломат.