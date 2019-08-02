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С сегодняшнего дня прекращает действие ракетный договор между Россией и США

06:15, 02 августа 2019
Мир
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REUTERS

Действие договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между США и Россией истекает 2 августа после того, как обе стороны официально из него вышли.

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Как сообщает Радио Свобода, генеральный секретарь ООН Антониу Ґутерриш 1 августа заявил, что вместе с этой сделкой мир потеряет «бесценный предохранитель от ядерной войны».

Этот ракетный договор, а также Соглашение СНВ-3 (или «Новый START») о сокращении стратегического наступательного вооружения между Россией и США являются двумя ключевыми документами, которые контролируют ядерное вооружение двух крупнейших ядерных держав в мире.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны - члены НАТО готовиться к прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Как сообщал УНИАН, в НАТО призвали Россию возобновить соблюдение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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Теги: #США#Россия#ракетный договор