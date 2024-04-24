Поможет ли такой шаг пополнить войско новобранцами, министр не знает и апеллирует к справедливости.

Глава МИД Дмитрий Кулеба не знает, сколько мужчин вернутся из-за границы после приостановки консульских услуг для них. Но прежнее положение вещей он считает несправедливым. Такими мыслями министр поделился с The Guardian.

Так, комментируя приостановку консульских услуг для украинских мужчин мобилизационного возраста, Кулеба назвал это шагом к справедливости в то время, когда "парни в окопах очень устали".

"Они не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в войне", - сказал министр.

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По его словам, пока непонятно, сколько мужчин теперь вернутся обратно, но он считает недопустимым, чтобы одни украинцы "сидели в ресторанах" за границей, пока другие гибнут.

Украина приостановила предоставление консульских услуг для военнообязанных

Как писал УНИАН, зарубежные диппредставительства Украины с 23 апреля прекратили предоставлять консульские услуги украинским мужчинам мобилизационного возраста. Это уже вызвало напряжение в сервисных центрах за рубежом.

Подобные ограничения для мужчин предусмотрены принятым недавно законом об усилении мобилизации в Украине. Однако дело в том, что закон еще не вступил в силу, поэтому применение его норм еще не началось.

Ряд экспертов уже раскритиковали действия украинского МИД, который ограничил права граждан без четкого обоснования. Например, юрист Евгений Зурнаджи считает действия МИД "нарушением прав человека".

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