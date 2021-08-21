В то же время шериф округа говорит, что не верит в эту версию.

В Национальном лесу Сьерра, что в Северной Калифорнии, обнаружили тела семьи американских путешественников. Следователи не исключают версию отравления парами токсичных водорослей, которых в том районе очень много.

Об этом сообщает CBS News.

Джон Гэрриш, его жена Эллен Чанг, годовалая дочь Миджу и их собака были найдены мертвыми на пешеходной тропе недалеко от шахт Хайтс в Национальном лесу Сьерра.

Друг семьи рассказал, что они исчезли в понедельник вечером.

Читайте такжеНа встрече Меркель и Путина в Москве случился курьез (видео)Супруги увлекались туризмом. Джон Гэрриш работал разработчиком компьютерного обеспечения в Сан-Франциско. Он буквально влюбился в район в Северной Калифорнии и приобрел вместе с женой там несколько домов.

Тела доставили к местному судмедэксперту, где проведут, в частности, токсикологическое исследование.

Следователи рассматривают версию отравления токсичными водорослями, поскольку район, где были найдены тела, уже входит в опасные места в связи со случаями смерти из-за выбросов паров водорослей из старых шахт поблизости.

В то же время шериф округа говорит, что не верит в эту версию. Правоохранители назвали этот случай "необычным".

"Не было никаких признаков травмы, никакой очевидной причины смерти. Не было предсмертной записки", – рассказала представительница офиса шерифа Кристи Митчелл.

Заброшенные шахты были в середине XIX века местом добычи золота.

Специалисты проверяют водные пути на токсичное цветение водорослей.

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Автор: Яна Ставская