Родственники заподозрили неладное, когда супруги перестали выходить на связь.

В Останкинском районе Москвы пенсионерка умерла от инфаркта, увидев, как ее супруга прибило шкафом.

Об этом сообщает "Московский комсомолец".

81-летняя Галина Дмитриевна и 84-летний Александр Иванович жили в двухкомнатной квартире на улице Верхоянская. Мужчина в молодости получил контузию головы, поэтому к пожилому возрасту он ослеп, с трудом передвигался, иногда у него возникали приступы. А в начале июля 2021 года он лежал в психиатрической больнице.

Родственники заподозрили неладное, когда супруги перестали выходить на связь. 23 июля сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили тела пенсионеров.

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Александра Ивановича придавило книжным шкафом, не прикрепленным к стене. Мебель с книгами задела телефонный провод, поэтому телефон был все время занят.

Тело Галины Дмитриевны нашли в соседней комнате. Согласно предварительной информации, у пенсионерки отказало сердце.

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Автор: Денис Прядко