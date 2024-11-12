Насколько реалистичны эти предложения, показывает опыт вступления в Альянс Финляндии и Швеции.

Президент США Джо Байден должен приложить нешуточные усилия, чтобы как можно скорее принять Украину в состав НАТО. Это единственный способ спасти Украину и избежать Третьей мировой войны, считает Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна и бывшая чиновница правительства и Конгресса США.

"Вашингтон должен немедленно сделать свой шаг. Президент Байден должен сейчас работать с нашими союзниками по НАТО, чтобы побудить альянс быстро прислать приглашение к членству в НАТО, такое, которое может быстро ратифицировать большинство членов", - написала она в авторской статье для The Hill.

Фаркас признает, что включение Украины в состав НАТО "приведет к определенному риску того, что Путин проверит нашу решимость". Именно поэтому она предлагает воспользоваться двусторонними гарантиями, которые большинство стран НАТО уже подписали с Украиной в этом году, чтобы на этой дипломатической основе развернуть войска НАТО в Украине и тем самым сдержать Россию от дальнейших действий.

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Аналитик отмечает, что Путин хочет ликвидировать НАТО как угрозу его стремлению воссоздать Российскую империю. Только сильные США вместе с союзниками могут остановить его от разрушения международного порядка, считает она.

"Европейским союзникам - даже на Западе - становится все очевиднее, что они вполне могут стать жертвой нападения России при определенных сценариях, которые не являются надуманными. (...) Быстрое введение Украины в НАТО создаст территориальную глубину для союзников по НАТО, и мы получим члена, который имеет наибольший опыт борьбы с русскими - и в том, чтобы выводить их из равновесия", - пишет Фаркас.

Перспективы членства Украины в НАТО

Как писал УНИАН, накануне у Байдена намекнули, что действующая администрация не планирует брать Украину в НАТО. Так, один из главных спикеров Белого дома Джон Кирби заявил, что США "будут работать с Украиной" на ее пути к возможному членству в НАТО, но "самый первый приоритет - иметь уверенность, что она сможет выиграть эту войну".

Стоит также добавить, что даже Финляндии и Швеции, которые отвечали всем критериям для вступления в НАТО и не имели текущего вооруженного конфликта с соседями, понадобилось год и два года соответственно, чтобы вступить в альянс после того, как они изъявили такое желание.

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