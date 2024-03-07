Она стала 32 страной-членом Альянса.

В четверг, 7 марта, Швеция официально стала страной-членом Североатлантического Альянса.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Государственный секретарь сообщил, что протокол о присоединении Королевства Швеция к НАТО сегодня вступил в силу.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал в микроблоге X (ранее Twitter), что имел разговор с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

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"Генеральный секретарь НАТО Столтенберг только что сообщил мне, что все страны-члены НАТО приняли наш протокол о вступлении и пригласили Швецию присоединиться к Североатлантическому договору. Вскоре Швеция станет 32-м членом НАТО", - сообщил он.

Путь Швеции в НАТО: что известно

После полномасштабного нападения России на Украину в Швеции и Финляндии решили присоединиться к военному Альянсу, чтобы страны были защищены в случае агрессии против них.

Все члены НАТО быстро одобрили их заявки на вступление, однако Турция и Венгрия отказывались принимать Швецию в Альянс.

В начале апреля Финляндию приняли в НАТО. Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал заявку Швеции только в конце января этого года. Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок поставил свою подпись 5 марта.

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