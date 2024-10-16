В Альянсе помогают Украине подготовиться к тому дню, когда членство в НАТО будет возможным.

Украина получит полноправное членство в Организации Североатлантического договора в надлежащее время. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил на пресс-конференции по поводу двухдневного заседания министров обороны 17-18 октября в Брюсселе.

Как рассказал Рютте, план победы Украины обсуждался, в том числе с союзниками НАТО. Также он сказал, что 17 октября вечером на заседании Совета Украина-НАТО с участием министров обороны эта тема будет на повестке дня.

"На саммите НАТО союзниками было согласовано, что путь Украины в НАТО является необратимым и что Украина ближе к НАТО как никогда раньше", - подчеркнул Рютте.

Видео дня

В этой связи, генсек НАТО напомнил о Комплексном пакете помощи для Украины, о создании координационного командования в городе Висбаден по доставке помощи и проведению учений для украинских военных, и что Альянс находится на пути выполнения обязательства о предоставлении помощи на сумму 40 млрд евро в 2025 году. Также, многие союзники подписали соглашения по безопасности с Украиной.

Как отметил Рютте, эта совместная работа направлена на то, чтобы сделать Украину сильнее, более совместимой с НАТО и лучше подготовленной, чем раньше, чтобы присоединиться к Альянсу. Он добавил:

"И я верю, что вся эта работа четко представляет собой мост к членству в НАТО. Украина, конечно, присоединится к Альянсу тогда, когда будет надлежащее время. И мы также обсудим этот пункт в плане победы Зеленского".

Он твердо убежден, что Украина однажды станет членом НАТО.

"И я буду аплодировать, когда наступит этот день. Также очень четко понятно, что Путин или Россия не имеет права голоса, не имеет права вето. Они не могут повлиять на эти дискуссии. И очевидно, что это от союзников зависит, чтобы обсудить между собой, как с этим двигаться дальше", - добавил Рютте.

Генеральный секретарь подчеркнул, что на сегодня не может точно определить, каким будет этот путь Украины к членству, но абсолютно убежден, что в будущем Украина присоединится. Альянс помогает Украине подготовиться к тому дню, когда членство в НАТО будет возможным.

Отдельно он сказал, что план победы Украины принят во внимание и что в этом плане есть пункты, которые надо лучше понять. Соответствующая работа будет происходить за закрытыми дверями.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что если сейчас международные партнеры не усилят существенно Украину на поле боя, то в следующем году российский диктатор Владимир Путин успеет усилить российскую армию таким образом, что дипломатия будет отброшена навсегда. Именно поэтому международные партнеры Украины должны поддержать пункты Плана победы Украины.

По словам украинского лидера, первый пункт плана победы Украины - это немедленное приглашение в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: