Соединенные Штаты Америки будут работать с Украиной на ее пути к возможному членству в НАТО, однако сейчас главным приоритетом Вашингтона является уверенность, что украинцы смогут выиграть войну.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он заверил, что Штаты увеличат помощь Украине и убедится, что она имеет все необходимое на поле боя.

"Президент Байден на прошлом саммите G7 твердо дал понять, что членство в НАТО будет в украинском будущем. В этом нет никаких сомнений. Мы будем работать с Украиной на ее пути к возможному членству в Альянсе, но самый первый приоритет - иметь уверенность, что она сможет выиграть эту войну".

Он также сообщил, что американская и украинская стороны работают над долговременными двусторонними соглашениями по безопасности, которые обеспечат страну оружием и после войны. "Украина все равно будет иметь длинную границу с Россией с потенциалом агрессии у последней".

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