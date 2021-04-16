Этот вопрос будет обсужден 19 апреля на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

В Европейском Союзе заявили, что изучают ситуацию с ограничением Россией свободы судоходства в Черном море возле оккупированного Крыма.

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Об этом на брифинге в Брюсселе заявил пресс-секретарь по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано, видеозапись брифинга размещен на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

Он напомнил, что ЕС имеет четкую и твердую позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Относительно объявления России, мы приняли это во внимание. Мы анализируем ситуацию. Министры иностранных дел и верховный представитель Европарламента по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель будут обсуждать этот вопрос в понедельник на заседании Совета по вопросам иностранных дел. Поэтому все аспекты этого события будут рассматриваться", - сказал Стано.

Также он добавил, что после обсуждения в ЕС появится четкая и решительная позиция по этому поводу.

Ограничение судоходства в Черном море: что известно

15 апреля Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за ограничений свободы судоходства в Черном море на фоне переброски военных кораблей из Каспийского моря.

Украинские дипломаты призывают международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения эскалации ситуации в Азово-Черноморском регионе. "РФ объявила о закрытии со следующей недели до октября части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Такие действия России являются очередной попыткой нарушения норм и принципов международного права, узурпации суверенных прав Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - отмечается в заявлении МИД.

Также отмечается, что этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву.

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Автор: Виталий Саенко